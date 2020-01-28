Новый музейный комплекс и акция «Про Героя». Как Подмосковье готовится к 75-летию Победы

Акция памяти Победы в Великой Отечественной войне начнется в Подмосковье 31 января. За 100 дней до Дня Победы в библиотеках, музеях и филиалах телеканала «360», а также в правительстве Подмосковья заработают студии, где каждый сможет рассказать #прогероя.

Источник фото: телеканал «360»

В акции примут участие и знаменитости. Сегодня своими историями уже поделились певец, продюсер, заслуженный артист России Денис Майданов, сценарист, продюсер, телеведущий Игорь Угольников.

«Год назад я нашел место гибели моего деда, погибшего в народном ополчении 6 октября под Москвой», — рассказал Игорь Угольников.

Источник фото: телеканал «360»

В акции примут участие 630 библиотек, 12 музеев, 7 филиалов телеканала «360». Видео про героев опубликуют на сайте «Прогероя.рф». Также его будут транслировать на фасадах зданий и в парках Подмосковья. Но самое главное — эти истории, как и тысячи других, станут частью мультимедийного мемориала. Видео будут транслировать на панорамном экране нового музейного комплекса «Зоя» в Петрищево. Он еще строится, откроется в первых числах мая.

«Строительство первого современного музея, посвященного героям в Советском Союзе, у нас на сегодня все музеи в стране 50-60-х годов, простите, с туалетами на улице. А мы считаем, что наша память подвигу должна соответствовать подвигу», — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Источник фото: телеканал «360»

Акция #прогероя — это часть большой истории, которая сохранится для поколений. «Военфильм» выпустит историю про подвиг Подольских курсантов. Премьера состоится в кино в мае. Еще одна киноновинка будет в сети.

Семья заслуженного артиста России Дениса Майданова готовит 75 фильмов о детях Великой Отечественной войны.

«Продлевать историю памяти Великой Отечественной войны потому, что для многих наших детей и их детей, и для последующих поколений дата ВОВ будет превращаться в главу в учебнике», — сказал заслуженный артист России Денис Майданов.

Источник фото: телеканал «360»

Сохранить память о своих близких никогда не поздно. Рассказать #прогероя в Подмосковье может любой желающий с 31 января в библиотеках, музеях, филиалах телеканала «360» и в студии правительства Московской области.