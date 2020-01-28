75 лет со дня освобождения Освенцима. Узники лагеря рассказали об ужасах «фабрики смерти»

В музее Победы собрались бывшие узники фашизма, ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся и молодежь из Подмосковья. Всего в Московской области живут 7414 бывших узников фашистских концлагерей.

«Мы собрались осветить и почтить в своей памяти 75 лет подвигу Красной Армии по освобождению концлагеря Аушвиц-Биркенау, или Освенцима», — отметила руководитель Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Инна Харламова.

Источник фото: телеканал «360»

Дети в Освенциме

Крупнейший нацистский лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше стал для всего мира символом Холокоста, геноцида и террора. Узники гибли из-за голода, рабского труда, ужасных бытовых условий, болезней, наказаний, истязаний и преступных медицинских экспериментов.

«Они нас утром гоняли по площадке, клали на землю, как бревна, и катали. Каждый день. Потом на нары. Чай утром, в обед баланда, а вечером чай и хлебушка кусочек. И все», — поделился своими воспоминаниями бывший узник Освенцима Евгений Ковалев.

Источник фото: телеканал «360»

Война не пощадила никого. Многие из ныне живущих узников в начале войны были совсем детьми. Татьяна Фомина попала в лагерь в 1943 году. Ей было всего семь лет.

«Привезли нас туда после того, как сожгли нашего папу на глазах всей деревни. 368 человек было сожжено у нас на глазах. Вся наша семья попала в лагерь — шесть человек детей и мама. Но мама буквально через месяц тоже была уничтожена», — рассказала Татьяна Фомина.

Она рассказала, что в концлагере их разместили в бараке с трехъярусными нарами. «В конце барака была огромная параша. Могли туда окунуть ребенка любого. Кормили отбросами. То, что скотине не давали, давали нам», — рассказала Татьяна Фомина.

Источник фото: телеканал «360»

Перед наступлением Красной Армии основная часть узников «маршами смерти» была отправлена в другие концлагеря. В освобожденном Освенциме находилось 2819 узников, в том числе 180 детей.

«Они пригоняли в крематорий, а там заходишь — зал такой закрытый, как бы в душ. Всех раздевали, остригали наголо — и в эту камеру. И там в течение пяти-семи минут газ этот растворялся и люди погибали. Дым шел страшный, смрад, огонь. Каждый день, каждый день», — рассказал Евгений Ковалев.

Источник фото: телеканал «360»

«Ангел смерти»

Ужасом Освенцима был доктор Йозеф Менгеле. Он лично занимался отбором узников, прибывающих в лагерь, проводил преступные эксперименты над заключенными. Его жертвами стали десятки тысяч человек.

За 21 месяц своей работы в Освенциме Менгеле заработал репутацию одного из самых опасных нацистов и получил прозвище «Ангел Смерти». Он подвергал женщин ударам тока высокого напряжения, пытался изменить цвет глаз у детей, впрыскивая различные химикаты. Особый интерес у него вызывали близнецы. В Освенциме находилось от 900 до трех тысяч близнецов. Из них в живых осталось только 300 человек.

Источник фото: телеканал «360»

«У меня старшая двоюродная сестра работала на немецкой кухне. Она, чтобы не отправили в Германию работать на заводе, отрубила себе палец и старалась нас подкармливать. На нас проверены таблетки, на баях дети гнули спины. А дети были малолетки», — рассказала Татьяна Фомина.

Источник фото: телеканал «360»

Нечеловеческая жестокость поразила ученицу балашихинской школы № 12 Варвару Шорохову. Она призналась, что прочитав письмо одной из узниц лагеря, просто ужаснулась.

«Я прочитала письмо одной из узниц Освенцима Зинаиды Лешаковой. Как только ее отправили в барак № 25, их положили на нары, облитые ядовитой жидкостью, и к утру у них на теле открылись раны, и мышечная ткань начала распадаться. Некоторые потеряли рассудок. Я, как только увидела этот текст, очень переживала, так как не могла себе представить, как вообще можно так поступать с живыми людьми. И доктор Менгеле, я не считаю, что он был человеком», — сказала девочка.

Источник фото: телеканал «360»

Освобождение

Спустя 75 лет бывшие узники фашистских концлагерей все еще не могут забыть те ужасы, которые им пришлось пережить. Они до сих пор не понимают, как им удалось выжить.

«Как мы выжили? Ну, наверное, бог помог. Я вот никогда это не забуду. Папа завернул меня в овчинный то ли тулуп, то ли шкуру, подавал маме на телегу и говорит: „Агаша, береги младшенькую“. Наверное, его молитвами», — сказала Татьяна Фомина.

Источник фото: телеканал «360»

В конце 1944 года, перед наступлением Красной армии, фашисты попытались уничтожать следы своих преступлений: сжигали документы, некоторые объекты были разобраны или подорваны. 27 января 1945 года советские войска освободили около семи тысяч узников Освенцима, большинство из них были больны и очень сильно физически истощены.

Не для войны нам жизнь дана,

Мы будем жить, мы — в жизнь влюбленные.

Пусть будет проклята война.

Так скажем мы — непокоренные!