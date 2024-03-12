Подмосковье 12 марта 2024, 09:45 Акция «Письмо солдату» прошла в школе № 7 в Балашихе МАОУ СОШ 7 с УИОП Г.о.Балашиха

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Акция «Письмо солдату» прошла в школе № 7 в Балашихе. Ее участниками стали ученики девятых классов, которые написали послания и добрые пожелания бойцам СВО.

Акцию провели в рамках «Недели добрых дел». Она направлена на объединение школьников и их родителей для волонтерства и взаимовыручки.

На протяжении недели ребята будут плести маскировочные сети, создавать открытки и писать письма для военнослужащих.

Ранее об акции рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил важность волонтерства и объединения жителей вокруг общей цели.

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