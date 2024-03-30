Криминал 30 марта 2024, 18:15 Следователи установили личности 134 погибших при теракте в «Крокусе» СК: установлены личности 134 погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» РИА «Новости»

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На сегодняшний день следователи установили личности 134 жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе СК России.

В субботу председатель ведомства Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела о теракте.

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Он обратил внимание следователей на необходимость подетального установления всех событий, предшествовавших теракту. Это позволит установить весь круг соучастников, а главное, его организаторов и заказчиков, подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас сотрудники СК также продолжают работать с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах трагедии 22 марта.

«На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта», — указали в ведомстве.

Для установления личностей пока неустановленных погибших проведут генетические экспертизы.