Общество 30 марта 2024, 16:56 Главы и сотрудники более 130 дипмиссий возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»

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Главы и сотрудники более 130 дипломатических миссий (более 250 человек) возложили 30 марта цветы к стихийному мемориалу памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в департаменте государственного протокола МИД России.

«Глубоко признательны уважаемым представителям дипкорпуса за солидарность с российским народом в столь трудный час», — подчеркнули в пресс-службе.

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На мероприятии присутствовали представители США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки. В МИД России отметили, что свое сочувствие и соболезнования выразили сегодня десятки представителей иностранных дипломатических миссий и международных организаций, российские дипломаты и волонтеры.

Посол Боливии в Москве Мария Луиза Рамос Урсагасте в комментарии «360» заявила, что сегодня задача всего мира — объединиться, чтобы вступить в борьбу с терроризмом.

«Мы приехали сюда, чтобы выразить свои слова солидарности. Это ужасная трагедия. Как сказал мой президент Луис Арсе, мы должны объединиться, чтобы бороться с этим злом», — подчеркнула она.