Акция «Чистый транспорт» стартовала в Подмосковье

В Московской области дали старт акции «Чистый транспорт». Инспекторы Минтранспорта региона будут проверять соблюдение чистоты и регламентов уборки в автобусах и электропоездах. Об этом рассказала зампред подмосковного правительства Анна Кротова.

«В регионе один из самых больших парков автобусов и электропоездов — более 10 тысяч. Ежедневно общественным транспортом пользуется свыше трех миллионов жителей и гостей Подмосковья. Обеспечение чистоты и порядка в подвижном составе напрямую влияет на комфорт поездок пассажиров. В этом году традиционную акцию „Чистый автобус“, которая проводится весной и осенью, мы решили распространить и на электропоезда», — сообщила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

В рамках акции «Чистый транспорт» инспекторы проверят весь подвижной состав на чистоту и соблюдение регламентных сроков уборки. Особое внимание уделят чистоте сидений, поручней, тамбуров и туалетов. По итогам акции будет составлен рейтинг самых чистых автобусов и электропоездов, добавила зампред.

Жители Подмосковья тоже могут принять участие в акции, отправив через QR-код в транспорте или по ссылке фото и номер транспортного средства, которое необходимо привести в порядок. После устранения недочетов пассажирам направят обратную связь о проделанной работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что автобусы «Мострансавто» в ближайшем будущем могут полностью перевести на безналичную оплату.