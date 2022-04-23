Жители Подмосковья стали чаще ездить на общественном транспорте

С начала года общественный транспорт Подмосковья совершил 294 миллиона индивидуальных поездок. Это на шесть процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего жители и гости Московской области ездили на автобусах (163 миллиона поездок). Остаток приходится на электропоезда, где зафиксировано более 130,5 миллионов поездок. Об этом рассказала зампред Правительства Московской области Анна Кротова.

«В первом квартале 2022 года пассажиропоток на автобусах и электричках в Подмосковье вырос на шесть процентов, что обусловлено, прежде всего, снятием ковидных ограничений на территории Московского региона. Также росту пассажиропотока поспособствовало и введение льготного проезда на всех автобусных маршрутах региона — число пассажиров, фиксирующих свой проезд с помощью социальной карты Подмосковья, увеличилось на 13% и достигло более 66,7 млн поездок», — отметила зампредседателя Правительства Анна Кротова.

На маршрутах общественного транспорта курсируют более 9 тысяч автобусов. Количество поездок в автобусах увеличилось в ряде городских округов: например, в Балашихе, Одинцове и Люберцах, где с начала года в общем количество поездок увеличилось на 11 процентов, по сравнению с прошлым годом.

Самыми популярными у пассажиров стали маршруты к метро и медицинским учреждениям: например, № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» − свыше 1,1 млн поездок, № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» — 1 млн поездок, № 2 «ул. Спирина — Поликлиника — пл. Советская — Голутвин — з-д ЖБИ — ул. Спирина ГУП» − более 983 тысяч поездок.

Как способ оплаты чаще всего жители и гости региона использовали банковские карты — по ним совершено более 58,8 миллионов операций, а по транспортным картам «Стрелка» всех видов совершено свыше 30,7 миллионов поездок.

На железнодорожном транспорте с начала года около 130,5 миллионов поездок совершили пассажиры пригородных поездов ЦППК и МТППК. Самым популярным направлением за три месяца стало Ярославское, на втором и третьем местах — Казанское и Горьковское направления.