Акции в поддержку российских военнослужащих прошли в Богородском округе

В Московской области автолюбители провели акции в поддержку военнослужащих РФ. 72 машины с флагами и символичной буквой Z проехали по маршруту Черноголовка — Ногинск — Электросталь.

Источник фото: телеканал «360»

Организаторами акции выступило автосообщество Черноголовки. Здесь водители готовили свои авто — устанавливали флаги и наклеивали символику.

«У нас в WhatsApp в группе человек, наверное, 80, все очень болеют за наших солдат, переживают. Мой долг, я считаю, — помочь этим солдатам», — сказала организатор автопробега Наталья Терешина.

Источник фото: телеканал «360»

Участница автопробега Грета Майорова с братом и подругой приехала из Дмитрова. Чтобы стартовать из Черноголовки, выехали в 8 утра. Как и у многих, в багажнике — гуманитарная помощь. Ее передадут раненым бойцам в военный госпиталь в Подмосковье.

«Все самое первое, необходимое — мы поддерживаем вас всей страной, вы там духом не падайте, мы с вами», — поделилась участница автопробега Грета Майорова.

Источник фото: телеканал «360»

У каждого здесь своя мотивация. Например, Данила Лазарев так решил поддержать своих братьев, которые служат в армии.

По пути участников акции поддерживали встречные машины — сигналили, принимая эстафету.

Накануне автомобилисты из Ногинска устроили еще один флешмоб. Группа из автоклуба «Такуми» выстроилась в букву Z — символ поддержки российских вооруженных сил.

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