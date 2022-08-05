Активисты проекта «Благотворительный матч» собрали 570 тысяч рублей для девочки с ДЦП в Балашихе

В Балашихе активисты проекта «Благотворительный матч» помогли девочке с ДЦП. Чтобы ребенку становилось лучше, нужен дорогой тренажер стоимостью 570 тысяч рублей. Футболисты провели турнир, в ходе которого смогли собрать необходимую сумму.

Источник фото: телеканал «360»

Настя Весельницкая — обычная девочка. Радуется новым игрушкам и очень-очень хочет ходить, но пока не может из-за сложной формы ДЦП. Сейчас у девочки появился дорогой тренажер, который поможет регулярно заниматься. Приобрести его стало возможным благодаря помощи активистов проекта «Благотворительный матч».

Источник фото: телеканал «360»

«Приходилось арендовывать, аренда дорогая, по нашему бюджету било сильно — 20 тысяч рублей в месяц. Теперь есть своя собственность, очень благодарны», — сказал отец девочки Евгений Весельницкий.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы девочке становилось лучше, нужен дорогой тренажер. Его стоимость 570 тысяч рублей. У семьи Весельницких нет возможности купить такую дорогую вещь. На помощь пришли футболисты из Балашихи. Активисты проекта «Благотворительный матч» провели турнир, где смогли собрать необходимую сумму.

С помощью благотворительного турнира активисты собрали около 400 тысяч, остальную часть суммы добрали на рекламе в соцсетях.

«Проект „Благотворительный матч“ — это реальный пример того, как совместными усилиями можно сделать большое доброе дело», — сказала основатель проекта «Благотворительный матч» Анна Пономарева.

Источник фото: телеканал «360»

Девочка проходит реабилитацию каждые три месяца, родители возят ее на занятия к эрго- и физеотерапевтам. Теперь к обязательным тренировкам добавился и тренажер.

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