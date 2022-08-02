Велосипедист из Истры проедет марафон ради сбора средств детскому хоспису

Спортсмен из Истры Степан Тельбух собирает деньги на благотворительность, преодолевая суточные марафоны на велосипеде. Он проводит свою акцию уже не первый раз. Собранные средства пойдут на поддержу детского хосписа.

«Сегодня мы крутим велосипед 24 часа в поддержку Елизаветинского детского хосписа. Эта организация занимается реабилитацией и восстановлением детей с разными отклонениями и помогает им жить весело и здорово», — поделился Степан Тельбух.

Свои марафоны спортсмен выкладывает на YouTube, где потом открывается сбор средств. Начал он свои акции достаточно скромно, не стал об этом публично объявлять — просто сел на велосипед и поехал. Первый круг составлял порядка восьми километров, он пролегает по красивой трассе, где замечательная природа и очень мало машин.

Основной подготовкой к более долгим поездкам были тренировки на выносливость. В ходе суточного марафона Степан останавливается каждые четыре часа, чтобы поесть. Кроме того, есть и маленькие перекусы, которые становятся более частыми.

«Каждые 30 минут у него свой перекус, то есть тут пюрешки, быстрые углеводы, протеиновые батончики, также у него восстановитель в порошке тут, разводить если надо», — рассказывает Иван Тельбух, брат спортсмена.

В прошлый раз такой челлендж Степан устаивал во время пандемии, тогда у него все получилось. Тогда спортсмену удалось преодолеть 530 километров — хотя он крутил педали дома, на велосипедном станке. Теперь дистанция будет немного длиннее, она проляжет по настоящей дороге, но Степан верит в свою удачу. И уже планирует следующий марафон, в этот раз беговой.