Активисты «Молодой Гвардии» запустили серию акций в поддержку российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде

«Молодая Гвардия» проводит акции и флешмобы в поддержку спортсменов России, выступающих на Олимпиаде в Пекине. Серию акций в поддержку отечественной сборной запустило и подмосковное отделение МГЕР.

Главным атрибутом проводимых акций является отечественный триколор, которого лишены российские спортсмены на Олимпиаде.

«Олимпиада для нашей страны — не просто соревнования, а еще одна возможность продемонстрировать миру, что нас, граждан России, не сломить, не лишить боевого настроя и оптимизма, сплоченности и командного духа. Но нашей сборной не обойтись без поддержки, которая должна исходить от как можно большего числа соотечественников. Поэтому акции и спортивные активности мы проводим массово и с размахом, чтобы вовлечь больше участников», — отметил депутат Государственной думы России, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.

Акции проходят в разных форматах — от лыжных забегов и катаний на коньках до видеообращений. В Котельниках, Дзержинском, Бронницах и Раменском проходят лыжные забеги с участием олимпийских чемпионов, во Власихе — хоккейный матч, в Подольске — универсиада. Во многих округах активисты решили организовать массовые катания на коньках. Они организованы в Дмитровском, Богородском, Орехово-Зуевском, Щелковском и других округах.