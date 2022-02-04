Огонь XXIV зимних Олимпийских игр зажжен в Пекине. Фото

Торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр завершилась поднятием факела с огнем в центре большой снежинки. Фотографии с места событий появились на официальной странице соревнований в Twitter.

Как сообщило РИА «Новости», факел с олимпийским огнем пронесли по национальному стадиону Пекина атлеты Чжао Вэйчан, Ли Янь, Ян Ян, Су Бинтянь и Чжоу Ян. Передача факела символизировала смену поколений спортсменов.

Последними факелоносцами стали лыжница Динигер Йиламуцзян и лыжник-двоеборец Чжао Цзявэнь. Они поместили горящий факел в центр огромной снежинки, которая поднялась над стадионом.

Завершилась церемония залпом фейерверков, которые ознаменовали, что Олимпийские игры официально открылись.

Соревнования спортсменов пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на Играх разыграют 109 комплектов медалей в 15 спортивных дисциплинах.