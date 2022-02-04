Российские фигуристы стали вторыми после первого дня командных выступлений на ОИ

После первых командных выступлений фигуристов сборная России заняла второе место, вперед вышли спортсмены из США. Россияне уступают им два очка.

Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе в одиночном катании. По итогам ритм-танца дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова занял второе место. Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, тоже показали второй результат в короткой программе.

По итогам трех видов программы сборная США набрала 28 очков, россияне — 26. В активе у китайских спортсменов 21 очко.

На командном турнире 6 февраля женщины представят короткие программы, а мужчины — произвольные. Россию представит Камила Валиева. Она стала победителем чемпионата России, набрав 283,48 балла.

Зимние Игры в Пекине стартовали 4 февраля. Церемония открытия прошла на стадионе «Птичье гнездо». Завершится Олимпиада 20 февраля.