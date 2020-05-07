Активисты «Молодой Гвардии» из Подмосковья проведут памятные акции ко Дню Победы

Участники подмосковного отделения «Молодой Гвардии» подготовили памятные акции ко Дню Победы. Например, активисты раздадут георгиевские ленты, репринт газеты «Правда» и вместе с жителями исполнят военные песни.

Состоятся акции «Герои есть в каждом доме», «Стены смыслов», «Караоке с балконов» и многие другие. А в апреле и начале мая молодогвардейцы уже провели субботники вблизи памятников.

Кроме того, активисты продолжают вручать ветеранам медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, оказывать волонтерскую помощь в условиях пандемии и не только. Но обо всем по порядку.

Памятные акции

В рамках проекта «75 мгновений весны» активисты организуют серию памятных мероприятий. Большинство акций пришлось адаптировать под новые условия.

«День Победы — особенный праздник, а для многих, в том числе и для меня, главный. Да, мы планировали огромное количество массовых мероприятий, однако пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы. Планы пришлось пересмотреть — много мероприятий проведем, когда эпидемиологическая обстановка нормализуется», — уточнил руководитель областного отделения «Молодой Гвардии» Александр Толмачев.

Так, уже с 4 мая молодогвардейцы раздают георгиевские ленты и репринт газеты «Правда», которая была выпущена 10 мая 1945 года.

Активисты также начали украшать дворы и дома гирляндами и рисунками георгиевских лент.

А 9 Мая они проведут акцию «Караоке с балконов» и организуют концерты, на которых прозвучат песни военных лет.

«Это запланировано в Долгопрудном, Егорьевске, Дзержинском и в других округах. Молодогвардейцы вместе с жителями домов споют полюбившиеся военные песни», — поделился Александр Толмачев.

Он добавил, что в Рошале, например, военные песни прозвучат именно у тех домов, где живут ветераны.

Молодогвардейцы инициировали акцию «Герои есть в каждом доме». Они предложили жителям повесить на окна фотографии родственников, участвовавших в войне.

А другая акция называется «Стены смыслов» — в Орехово-Зуеве, Шатуре, Пушкине, Балашихе на торцах зданий активисты будут проецировать фотографии ветеранов, а также событий военных лет.