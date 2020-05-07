    07 мая 2020, 18:50

    Активисты «Молодой Гвардии» из Подмосковья проведут памятные акции ко Дню Победы

    Анастасия Аброськина

    Участники подмосковного отделения «Молодой Гвардии» подготовили памятные акции ко Дню Победы. Например, активисты раздадут георгиевские ленты, репринт газеты «Правда» и вместе с жителями исполнят военные песни.
    Активисты «Молодой Гвардии» из Подмосковья проведут памятные акции ко Дню Победы

    Состоятся акции «Герои есть в каждом доме», «Стены смыслов», «Караоке с балконов» и многие другие. А в апреле и начале мая молодогвардейцы уже провели субботники вблизи памятников.

    Кроме того, активисты продолжают вручать ветеранам медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, оказывать волонтерскую помощь в условиях пандемии и не только. Но обо всем по порядку.

    Активисты «Молодой Гвардии» из Подмосковья проведут памятные акции ко Дню Победы | Изображение 1

    Памятные акции

    В рамках проекта «75 мгновений весны» активисты организуют серию памятных мероприятий. Большинство акций пришлось адаптировать под новые условия.

    «День Победы — особенный праздник, а для многих, в том числе и для меня, главный. Да, мы планировали огромное количество массовых мероприятий, однако пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы. Планы пришлось пересмотреть — много мероприятий проведем, когда эпидемиологическая обстановка нормализуется», — уточнил руководитель областного отделения «Молодой Гвардии» Александр Толмачев.

    Так, уже с 4 мая молодогвардейцы раздают георгиевские ленты и репринт газеты «Правда», которая была выпущена 10 мая 1945 года.

    Активисты также начали украшать дворы и дома гирляндами и рисунками георгиевских лент.

    А 9 Мая они проведут акцию «Караоке с балконов» и организуют концерты, на которых прозвучат песни военных лет.

    «Это запланировано в Долгопрудном, Егорьевске, Дзержинском и в других округах. Молодогвардейцы вместе с жителями домов споют полюбившиеся военные песни», — поделился Александр Толмачев.

    Он добавил, что в Рошале, например, военные песни прозвучат именно у тех домов, где живут ветераны.

    Молодогвардейцы инициировали акцию «Герои есть в каждом доме». Они предложили жителям повесить на окна фотографии родственников, участвовавших в войне.

    А другая акция называется «Стены смыслов» — в Орехово-Зуеве, Шатуре, Пушкине, Балашихе на торцах зданий активисты будут проецировать фотографии ветеранов, а также событий военных лет.