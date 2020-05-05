Активисты «Молодой Гвардии» навели порядок на могилах Героев СССР в Ступине

В преддверии юбилея Победы активисты общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» убрались на могилах Героев Советского союза и посадили саженцы можжевельника в память о фронтовиках.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь не осталось родственников, которые могли бы ухаживать за могилами. Ребята каждый год не раз приходят сюда и наводят порядок. В этом году решили посадить здесь саженцы можжевельника. Когда они вырастут, то станут живой изгородью, которая защитит могилы Героев от пыли с дороги», — рассказал глава Московского областного отделения организации Александр Толмачев.

Источник фото: телеканал «360»

Фронтовики захоронены на кладбище Соколова Пустынь. Активисты присматривают за могилами уже более 12 лет. Среди похороненных — летчики Николай Онопченко и Павел Брызгалов, получившие звание Героев Советского Союза. Они оба жили в Ступине.

Источник фото: телеканал «360»

Субботники проходят по всему Подмосковью в рамках проекта «Молодой Гвардии» «75 мгновений весны». Ребята регулярно проводят уборку у памятников в честь Победы, облагораживают могилы героев войны и неизвестных солдат.