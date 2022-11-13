Подмосковье 13 ноября 2022, 16:29 Активисты из Фрязина помогут школам искусств Донбасса с доставкой музыкальных инструментов

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В центре поддержки мобилизованных и их семей во Фрязине прошла встреча работников культуры, педагогов, представителей бизнеса, волонтеров и местных депутатов. На ней обсудили поддержку семей военнослужащих. Также в ходе встречи предложили помочь школам искусств Донбасса с доставкой необходимых музыкальных инструментов.

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«Как волонтер, я сейчас являюсь куратором некоторых семей мобилизованных. Мы с ними постоянно на связи, решаем какие-то текущие вопросы, помогаем. Далее передаем информацию в учреждения различных сфер», — сказала волонтер Наталья Кудлай.

В наукограде регулярно проводят акции по сбору гуманитарной помощи для российских солдат. Кто-то вяжет носки и теплые нарукавники, предприниматели закупают необходимые товары, одежду и технику.

«Был создан единый чат, в который включены все неравнодушные. Все, кто хочет оказать поддержку, помощь. Туда отправляется информация, необходимая ребятам, которые мобилизованы. Кто-то находится в учебных центрах. Собираются всем городом наборы, доставляются», — сказал первый заместитель главы администрации г. о. Фрязино Нодар Бощеван.

«Это очень важная работа, которая уходит от маленьких дел к глобальным решениям вопроса, поэтому это очень здорово», — отметил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество вопросов по мобилизации снизилось в Подмосковье.