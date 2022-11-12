Подмосковье 12 ноября 2022, 21:16 Глава Фрязина встретился с жителями в центре поддержки мобилизованных

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В центре поддержки мобилизованных во Фрязине глава округа выслушал просьбы и пожелания жителей. Вопросов у родных и близких не так много. Среди них — получение региональных выплат, внеочередное зачисление детей военнослужащих в образовательные учреждения, освобождение от родительской платы в детских садах.

«Мы здесь собираемся вместе с представителями наших и федеральных отделов органов власти. Это и соцзащита, и наше МФЦ, наш МосОблЕирц, компания, которая осуществляет начисления оплаты коммунальных платежей. Естественно, те вопросы, которые возникают, стараемся в оперативном порядке рассматривать и решать», — сказал глава г. о. Фрязино Дмитрий Воробьев.

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Майя Медведева обратилась в центр поддержки мобилизованных и их семей с просьбой решить вопрос с пропиской сына. Женщине объяснили, какие нужно собрать документы и что для этого необходимо сделать.

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«Я боялась, стеснялась. Думала, что всегда будут пинать везде. А тут все так быстро, я очень довольна», — рассказала мама мобилизованного Майя Медведева.

«Мы сегодня видели, люди приходят с вопросами. Ты еще им не помог, только взялся заниматься вопросом, а они уже благодарят. Это означает — не только важна сама помощь, сколько внимание, чуткость и забота, о которой говорит наш губернатор. Для того, чтобы все понимали, что они не останутся один на один со своими проблемами», — отметил депутат Госдумы РФ Александр Толмачев.

По всем вопросам в центр поддержки мобилизованных и их семей во Фрязине можно позвонить по телефону горячей линии: 8 (926) 782-98-76.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что количество вопросов по мобилизации снизилось в Подмосковье.