Важное 10 ноября 2022, 08:54 Андрей Воробьев: количество вопросов по мобилизации снизилось в Подмосковье

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Подмосковные жители стали реже обращаться с вопросами по частичной мобилизации, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, сначала было по 50 тысяч сообщений и звонков каждую неделю, а сейчас около пяти тысяч. Беседа проходила в эфире радио Sputnik.

«Обращения радикально упали, но они еще остались. Если раньше было 50 тысяч в неделю, то сейчас их пять тысяч. В основном, они касались выплат, но мы их сейчас все завершаем, не должно быть переживаний», — отметил губернатор.

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По его словам, все мобилизованные из Московской области получат региональную выплату, равную 200 тысячам рублей, до конца этой недели.

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«Там в ручном режиме еще 5% максимум осталось от общего числа. Все мы это доделаем в сроки», — заявил Андрей Воробьев.

По его словам, пока мужчины выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации, власти должны оказывать их семьям максимальную поддержку.

Ранее Воробьев поблагодарил волонтеров за помощь в работе с семьями военнослужащих. Он заявил, что они вносят очень заметную лепту в диалог властей с населением.