Аграриям Подмосковья возместят часть затрат на мелиорацию земель

Аграрии Подмосковья получат поддержку в мелиорации земель под овощи и ягоды. Задача — перейти на полное импортозамещение.

Им возместят до 50% затрат на строительство и реконструкцию мелиоративных систем. Поддержку окажут в Минсельхозпроде региона.

Важность поддержки такого направления ранее подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, в Талдоме, например, это позволит в разы нарастить производство семян картофеля.

Мелиорация земель — один из важнейших показателей в увеличении урожайности Георгий Филимонов.

Такой мерой поддержки смогут воспользоваться аграрии, которые выращивают ягоды, а также картофель и овощи для борщевого набора.

Ранее стало известно, что для обеспечения импортозамещения в Подмосковье заработала программа «Земля за 1 рубль».