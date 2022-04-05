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    05 апреля 2022, 18:15

    Аграриям Подмосковья возместят часть затрат на мелиорацию земель

    Анастасия Аброськина

    Аграрии Подмосковья получат поддержку в мелиорации земель под овощи и ягоды. Задача — перейти на полное импортозамещение.

    Аграриям Подмосковья возместят часть затрат на мелиорацию земель | Изображение 1

    Им возместят до 50% затрат на строительство и реконструкцию мелиоративных систем. Поддержку окажут в Минсельхозпроде региона.

    Важность поддержки такого направления ранее подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Как отметил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, в Талдоме, например, это позволит в разы нарастить производство семян картофеля.

    Мелиорация земель — один из важнейших показателей в увеличении урожайности

    Георгий Филимонов.

    Такой мерой поддержки смогут воспользоваться аграрии, которые выращивают ягоды, а также картофель и овощи для борщевого набора.

    Ранее стало известно, что для обеспечения импортозамещения в Подмосковье заработала программа «Земля за 1 рубль».