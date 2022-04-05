Аграриям Подмосковья возместят часть затрат на мелиорацию земель
Аграрии Подмосковья получат поддержку в мелиорации земель под овощи и ягоды. Задача — перейти на полное импортозамещение.
Им возместят до 50% затрат на строительство и реконструкцию мелиоративных систем. Поддержку окажут в Минсельхозпроде региона.
Важность поддержки такого направления ранее подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Как отметил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, в Талдоме, например, это позволит в разы нарастить производство семян картофеля.
Мелиорация земель — один из важнейших показателей в увеличении урожайности
Георгий Филимонов.
Такой мерой поддержки смогут воспользоваться аграрии, которые выращивают ягоды, а также картофель и овощи для борщевого набора.
Ранее стало известно, что для обеспечения импортозамещения в Подмосковье заработала программа «Земля за 1 рубль».