Вектор на импортозамещение. Подмосковье начнет производить племенные яйца взамен зарубежных поставок

Производство племенного яйца запустят в Подмосковье. Его уникальность заключается в том, что оно сможет обеспечить 100% импортозамещения. Сейчас регион и вся Россия почти полностью зависят от поставок таких яиц.

В условиях санкций в стране взяли вектор на выход из этой ситуации и создание импортозамещающего производства. Подмосковье получит средства на открытие репродуктора I порядка «Элинар-Бройлер».

Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложили во время визита в тепличный комплекс «Агрокультура Групп» в Кашире.

Проект важен и тем, что сейчас свыше 80% животного белка жители России получают от птицеводства. И срыв импорта такой продукции поставит под угрозу продовольственную безопасность.

Генеральный директор группы компаний «Элинар» Игорь Куимов сообщил «360», что специалисты уже вовлечены в проект.

Подмосковье, как и вся Россия, на 99% зависит от импорта племенного яйца и суточных цыплят. Раньше их в основном закупали за рубежом, но теперь цель — исправить ситуацию.

Это тонкая селекционная работа. Здесь нужна сильная поддержка власти, и это правильная задача. Сегодня уже работают над этим очень активно Игорь Куимов.

Открытие репродуктора позволит к 2025 году выпускать 115 миллионов яиц для инкубации — 100% импортозамещения.

«Нужно выходить из ситуации, опираясь на наших ученых, потому что было время, когда у нас было девять племенных заводов в стране», — добавил Куимов.

По его словам, в России есть настоящие специалисты, которые могут и знают, как реализовать проект.

Также для решения проблемы в Подмосковье отремонтируют и переоснастят 16 птичников.

Племенные яйца предназначены для вывода молодняка. Они должны соответствовать всем строгим требованиям по массе, форме, химическому составу и не только. У инкубационного яйца сложное строение, и оно представляет собой зародыш на определенной стадии.