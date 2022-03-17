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    17 марта 2022, 14:38

    Вектор на импортозамещение. Подмосковье начнет производить племенные яйца взамен зарубежных поставок

    Производство племенных яиц появится в Подмосковье взамен зарубежных поставок

    Анастасия Аброськина

    Производство племенного яйца запустят в Подмосковье. Его уникальность заключается в том, что оно сможет обеспечить 100% импортозамещения. Сейчас регион и вся Россия почти полностью зависят от поставок таких яиц.

    Вектор на импортозамещение. Подмосковье начнет производить племенные яйца взамен зарубежных поставок | Изображение 1

    В условиях санкций в стране взяли вектор на выход из этой ситуации и создание импортозамещающего производства. Подмосковье получит средства на открытие репродуктора I порядка «Элинар-Бройлер».

    Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложили во время визита в тепличный комплекс «Агрокультура Групп» в Кашире.

    Вектор на импортозамещение. Подмосковье начнет производить племенные яйца взамен зарубежных поставок | Изображение 2

    Проект важен и тем, что сейчас свыше 80% животного белка жители России получают от птицеводства. И срыв импорта такой продукции поставит под угрозу продовольственную безопасность.

    Генеральный директор группы компаний «Элинар» Игорь Куимов сообщил «360», что специалисты уже вовлечены в проект.

    Подмосковье, как и вся Россия, на 99% зависит от импорта племенного яйца и суточных цыплят. Раньше их в основном закупали за рубежом, но теперь цель — исправить ситуацию.

    Это тонкая селекционная работа. Здесь нужна сильная поддержка власти, и это правильная задача. Сегодня уже работают над этим очень активно

    Игорь Куимов.

    Открытие репродуктора позволит к 2025 году выпускать 115 миллионов яиц для инкубации — 100% импортозамещения.

    Вектор на импортозамещение. Подмосковье начнет производить племенные яйца взамен зарубежных поставок | Изображение 3

    «Нужно выходить из ситуации, опираясь на наших ученых, потому что было время, когда у нас было девять племенных заводов в стране», — добавил Куимов.

    По его словам, в России есть настоящие специалисты, которые могут и знают, как реализовать проект.

    Также для решения проблемы в Подмосковье отремонтируют и переоснастят 16 птичников.

    Племенные яйца предназначены для вывода молодняка. Они должны соответствовать всем строгим требованиям по массе, форме, химическому составу и не только. У инкубационного яйца сложное строение, и оно представляет собой зародыш на определенной стадии.