facebook_pixel
    30 июня 2022, 10:35

    Аграриям Подмосковья напомнили о введении обязательной маркировки животных

    Анастасия Аброськина

    Закон об обязательной маркировке животных в сфере сельского хозяйства вступит в силу в сентябре 2023 года. Это важная мера для борьбы с распространением болезней, сообщили в Минсельхозе Подмосковья.

    Аграриям Подмосковья напомнили о введении обязательной маркировки животных | Изображение 1

    Заместитель председателя областного правительства Георгий Филимонов напомнил, что закон подписал президент. Новые нормы вступят в силу осенью 2023 года.

    Учет подлежащих маркированию животных начнется с марта 2024 года

    Георгий Филимонов.

    Этот шаг позволит предотвратить распространение болезней и облегчить выявление источников.

    Аграриям Подмосковья напомнили о введении обязательной маркировки животных | Изображение 2

    Животные получат уникальные идентификационные номера. Все сведения о них попадут в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

    Ранее стало известно, что вакцину против бешенства животных начали раскладывать в лесах Подмосковья.