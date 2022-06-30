Аграриям Подмосковья напомнили о введении обязательной маркировки животных

Закон об обязательной маркировке животных в сфере сельского хозяйства вступит в силу в сентябре 2023 года. Это важная мера для борьбы с распространением болезней, сообщили в Минсельхозе Подмосковья.

Заместитель председателя областного правительства Георгий Филимонов напомнил, что закон подписал президент. Новые нормы вступят в силу осенью 2023 года.

Учет подлежащих маркированию животных начнется с марта 2024 года Георгий Филимонов.

Этот шаг позволит предотвратить распространение болезней и облегчить выявление источников.

Животные получат уникальные идентификационные номера. Все сведения о них попадут в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

Ранее стало известно, что вакцину против бешенства животных начали раскладывать в лесах Подмосковья.