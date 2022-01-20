Кошек и собак включат в закон об обязательной маркировке

Домашних животных решили включить в закон об обязательной маркировке и учете. Такие поправки в закон сделают ко второму чтению документа, а рассмотрение в первом состоится 26 января, рассказали в Госдуме «Известиям».

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» правительство внесло в Госдуму в ноябре 2021 года. В своей первоначальной версии он касался только животных, используемых в сельском хозяйстве, но в Минсельхозе согласились это изменить ко второму чтению.

«К нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего», — рассказал газете зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он объяснил, что такое нововведение нужно не только для того, чтобы легче находить потерянных животных, но и чтобы приучить хозяев к ответственности: например, если сбежавшие питомцы напали на людей.