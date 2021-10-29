Международное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Аэрофлота»

Международное агентство Fitch подтвердило надежное кредитное положение «Аэрофлота» для контрагентов. Оно повысило рейтинг компании с уровня «BB-» до «ВВ», а также изменило прогноз рейтинга на «стабильный».

Такой показатель отразил работу, проделанную «Аэрофлотом» для улучшения ситуации с ликвидностью, и подтвердил, что у компании системообразующее значение в сфере экономики России.

Об этом сообщил заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин.

Повышение кредитного рейтинга „Аэрофлота“ и его стабильный прогноз еще раз подтвердили надежное кредитное положение компании для контрагентов Андрей Чиханчин.

Особое внимание Fitch уделило важности «Аэрофлота» для экономики страны и транспортной связи между регионами. Это подтверждают своевременные меры государственной поддержки в период пандемии.

«Проведенная реструктуризация поставок воздушных судов, привлечение дополнительного капитала, в том числе кредитов, поддержанных государственными гарантиями, позволили компании пройти наиболее трудный период пандемии», — рассказал Чиханчин.

Кроме того, в Fitch отметили активное восстановление российского рынка. На это указывает то, что пассажирооборот и загрузка кресел превысили показатели до пандемии.

Аналитики выделили успешные шаги «Аэрофлота» по переносу поставок воздушных судов и реструктуризации лизинговых платежей, указав, что это улучшает финансовую гибкость перевозчика.

Также в Fitсh отметили, что компания по-прежнему использует один из самых молодых парков воздушных судов среди крупных глобальных авиаперевозчиков.