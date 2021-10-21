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    21 октября 2021, 16:19

    Древняя столица Сибири. «Аэрофлот» откроет полеты из Санкт-Петербурга в Тобольск

    «Аэрофлот» откроет полеты из Санкт-Петербурга в Тобольск

    Анастасия Аброськина

    Тобольск — древняя столица Сибири — стал еще одним пунктом на карте маршрутов «Аэрофлота». Компания уже открыла продажу билетов на первые рейсы в этот город из Санкт-Петербурга и обратно.

    Древняя столица Сибири. «Аэрофлот» откроет полеты из Санкт-Петербурга в Тобольск

    Первый полет запланировали на 3 ноября. Пункт назначения — тобольский аэропорт Ремезов.

    Рейсы «Аэрофлота» в этот город будут осуществлять четыре раза каждую неделю: по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

    В авиакомпании подчеркнули, что запуск полетов из Санкт-Петербурга в Тобольск станет одним из драйверов развития традиционного для сибирского региона экологического и познавательного туризма.

    „Аэрофлот“ последовательно реализует свою стратегическую задачу о развитии перелетов между регионами России, минуя Москву

    пресс-служба «Аэрофлота».

    Также новые рейсы помогут путешественникам расширить географию промышленных и гастрономических открытий.