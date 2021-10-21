Древняя столица Сибири. «Аэрофлот» откроет полеты из Санкт-Петербурга в Тобольск

Тобольск — древняя столица Сибири — стал еще одним пунктом на карте маршрутов «Аэрофлота». Компания уже открыла продажу билетов на первые рейсы в этот город из Санкт-Петербурга и обратно.

Первый полет запланировали на 3 ноября. Пункт назначения — тобольский аэропорт Ремезов.

Рейсы «Аэрофлота» в этот город будут осуществлять четыре раза каждую неделю: по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

В авиакомпании подчеркнули, что запуск полетов из Санкт-Петербурга в Тобольск станет одним из драйверов развития традиционного для сибирского региона экологического и познавательного туризма.

„Аэрофлот“ последовательно реализует свою стратегическую задачу о развитии перелетов между регионами России, минуя Москву пресс-служба «Аэрофлота».

Также новые рейсы помогут путешественникам расширить географию промышленных и гастрономических открытий.