«Аэрофлот» назвали лидирующим авиационным брендом Европы
Аэрофлот получил звание лидирующего авиационного бренда Европы на World Travel Awards 2021
«Аэрофлот» получил звание «Лидирующий авиационный бренд Европы» на международной премии World Travel Awards 2021. Церемония награждения состоялась в павильоне России на Всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае.
В ходе награждения также отметили две российские столицы. Москву наградили в номинации «Лучшее туристское направление в Европе. Город», а Санкт-Петербург получил статус лучшего города для сити-брейка в Европе.
Премию World Travel Awards учредили в 1993 году в Великобритании. Каждый год судейство отмечает лучших представителей гражданской авиации, гостиничного бизнеса и сферы туризма в целом. Победителей выбирают с помощью голосования, в котором принимают участие как бизнесмены, так и потребители различных услуг.
Вместе с российской авиакомпанией награду в других номинациях получили компании Air France, Lufthansa, British Airways, TAP Air Portugal и Virgin Atlantic Airways.
Это уже не первая награда, полученная «Аэрофлотом». Например, учредители премии Skytrax World Airline Awards называют бренд лучшим среди представителей в Восточной Европе уже в девятый раз.