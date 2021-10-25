«Аэрофлот» назвали лидирующим авиационным брендом Европы

«Аэрофлот» получил звание «Лидирующий авиационный бренд Европы» на международной премии World Travel Awards 2021. Церемония награждения состоялась в павильоне России на Всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае.

В ходе награждения также отметили две российские столицы. Москву наградили в номинации «Лучшее туристское направление в Европе. Город», а Санкт-Петербург получил статус лучшего города для сити-брейка в Европе.

Премию World Travel Awards учредили в 1993 году в Великобритании. Каждый год судейство отмечает лучших представителей гражданской авиации, гостиничного бизнеса и сферы туризма в целом. Победителей выбирают с помощью голосования, в котором принимают участие как бизнесмены, так и потребители различных услуг.

Вместе с российской авиакомпанией награду в других номинациях получили компании Air France, Lufthansa, British Airways, TAP Air Portugal и Virgin Atlantic Airways.

Это уже не первая награда, полученная «Аэрофлотом». Например, учредители премии Skytrax World Airline Awards называют бренд лучшим среди представителей в Восточной Европе уже в девятый раз.