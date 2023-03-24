Подмосковье 24 марта 2023, 17:11 Аэропорт Шереметьево перейдет на весенне-летнее расписание полетов с 26 марта Международный аэропорт Шереметьево

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Минтранс Подмосковья сообщил о новом расписании полетов в аэропорту Шереметьево, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября. Количество рейсов по России и за рубеж увеличится.

Самолеты будут летать из Шереметьево по 117 направлениям, из которых 55 — международные.

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Компания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Сочи, Калининград, Санкт-Петербург. Самолеты будут чаще вылетать и в курортные города Турции, и на побережье Красного моря, а также в Дубай, Мале, Бангкок, на Пхукет. Этим летом «Аэрофлот» планирует открыть полеты в один из самых древних городов Турции — Измир и крупнейший промышленный и образовательный центр Азербайджана — Гянджу.

Другие авиакомпании также скорректировали расписание на весну и лето и готовы предложить как новые направления, так и популярные.

Сейчас проводится плановая подготовка служб аэропорта. Это инструктаж и аттестация работников, подготовка наземной техники и оборудования, и так далее. В помещениях аэропорта проводятся осмотры кондиционеров и ремонт в случае необходимости.

Ранее в терминале B в аэропорту Шереметьево открылся новый специализированный зал «Орбита». Его создали для большего комфорта пассажиров с инвалидностью и их сопровождающих.

Губернатор Андрей Воробьев одобрил идею по сбору инициатив от сотрудников министерств и городских округов. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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