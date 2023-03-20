Подмосковье 20 марта 2023, 14:51 Доступный канал для приема инициатив из городских округов создадут в Подмосковье Unsplash

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Министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина анонсировала новый канал для приема предложений и идей от сотрудников. Инициативы, полученные из министерств и городских округов, помогут сделать управление регионом еще более эффективным.

По словам Масленкиной, практика сбора предложений от сотрудников хорошо зарекомендовала себя в бизнесе. Специалисты на местах, получившие возможность внести свои предложения, нередко повышают эффективность общей работы.

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«Мы хотели бы создать простой, доступный канал, в который сможет обратиться любой сотрудник муниципалитета или министерства со своей инициативой, содержащей коротко изложенную проблему, мероприятия и ожидаемый эффект», — сообщила Масленкина на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством.

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Предполагается, что канал будет представлять из себя нового Telegram-бота. Также для сбора предложений предлагается использовать существующие рабочие чаты. Наталия Масленкина предложила рассмотреть возможность премировать наиболее отличившихся сотрудников, которые сделают грамотные предложения.