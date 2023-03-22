Подмосковье 22 марта 2023, 20:10 Зал для инвалидов открылся в аэропорту Шереметьево МА Шереметьево

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В терминале B в аэропорту Шереметьево открылся новый специализированный зал «Орбита». Его создали для большего комфорта пассажиров с инвалидностью и их сопровождающих.

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Для посещения зоны следует предъявить соответствующее удостоверение или документы.

Зал оборудовали комнатой индивидуального сервиса с медицинской кушеткой, специальным санузлом, зоной отдыха с большим TV, детской комнатой, «звуковой панелью» для пассажиров с нарушенной функцией слуха, портативным устройством для чтения с Wi-Fi доступом, библиотекой книг, в том числе со шрифтом Брайля.

Помещение расположено на третьем этаже здания аэропорта. Его можно найти в зоне ожидания посадки после предполетного досмотра.

Также в общедоступной зоне терминала на первом этаже функционирует зал повышенной комфортности для пассажиров с ОВЗ «Меркурий».

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею по сбору инициатив от сотрудников министерств и городских округов. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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