Интерактивная карта пунктов вакцинации от коронавируса появилась в Подмосковье

В Подмосковье появилась интерактивная карта, которая поможет выбрать подходящий пункт вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьев.

«Мы просим, чтобы и в кругу семьи тоже обсудили, и уже решились поставить прививку. Нет ничего лучше вакцины — это факт», — сказал Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Сейчас в России наступили длинные майские выходные. Это хорошая возможность сделать прививку от коронавируса, которая поможет обезопасить себя и окружающих. Вакцинацию в Подмосковье на майских праздниках можно пройти и в поликлиниках, и в выездных пунктах в ТЦ и СНТ. На сайте covid.mz.mosreg.ru уже размещена интерактивная карта со всеми адресами.

По словам губернатора, там, где делают прививки, снижается количество госпитализаций.

Вакцинацию от коронавируса в Подмосковье делают бесплатно. Записаться на прививку можно через портал госуслуг, в поликлиниках, многофункциональных центрах или по номеру 122.