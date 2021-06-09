Почти 770 сирот из Подмосковья обрели семью за пять месяцев

Еще почти 770 детей-сирот Подмосковья обрели семью с начала года. Им помогли органы опеки и попечительства областного Министерства образования.

Сирот устроили в замещающие семьи, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. Она уточнила, что это 769 человек.

В регионе идет активная работа по созданию новых приемных семей — в Подмосковье им оказывают материальную, консультационную поддержку Ирина Каклюгина.

Всего в Московской области свыше четырех тысяч приемных семей. Из них 70 создали в этом году.

«Будущие приемные родители могут обратиться за помощью и консультацией к психологам, юристам и медикам, которые работают в школах приемных родителей», — сообщила Ирина Каклюгина.

Она добавила, что это бесплатно. В Подмосковье работает уже 71 такая школа. С начала года обучение прошли 994 человека.

Всего в Московской области проживают более 23 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них свыше 15,3 тысячи находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях.