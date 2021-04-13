Около 400 сирот из Подмосковья обрели семью с начала года

Около 400 детей-сирот обрели семью в Подмосковье за 3,5 месяца. Им помогли органы опеки и попечительства областного Министерства образования.

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. По ее словам, в Московской области уже свыше четырех тысяч приемных семей, из которых 37 удалось создать с января.

Устройство детей-сирот в семьи — это одно из важнейших направлений работы ведомства. В Подмосковье каждый год передают более двух тысяч детей замещающим семьям Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что в Подмосковье работают школы приемных родителей. За последние 3,5 месяца обучение в них прошли 519 человек.

«В школе психологи, медики и юристы отвечают на актуальные вопросы», — уточнила Каклюгина.

Курсы, по ее словам, помогают подготовиться к приему ребенка в семью. Это бесплатно. В Подмосковье уже 71 такая школа.