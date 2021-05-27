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    27 мая 2021, 12:18

    Мособлдума утвердила кадровые изменения в правительстве Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Мособлдума согласовала новые кадровые перестановки в правительстве Подмосковья. В понедельник, 24 мая, их представил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, перемены усилят каждое направление.

    Мособлдума утвердила кадровые изменения в правительстве Подмосковья | Изображение 1

    Теперь перестановки утвердили и депутаты Мособлдумы. Так, ранее председателем правительства региона был губернатор, а теперь стал Ильдар Габдрахманов, который будет совмещать эту должность со статусом первого вице-губернатора.

    «Мы делаем некоторые изменения в нашем правительстве. В частности, Ильдар Нуруллович Габдрахманов — первый вице-губернатор — будет совмещать свою должность с должностью председателя правительства», — сказал Воробьев 24 мая.

    Медицина

    Светлана Стригункова станет отвечать за сферу медицины в статусе заместителя председателя правительства и министра здравоохранения.

    «Также, Светлана Анатольевна, в ваши полномочия еще будет передан ЗАГС. Это, что называется, звенья одной цепи. Наша задача — в дальнейшем модернизировать здравоохранение. Встречаясь с людьми на земле, мы видим огромный запрос и на первичный уровень усиления, и на работу стационаров», — подчеркивал ранее губернатор.

    ЖКХ

    Евгения Хромушина назначили вице-губернатором. При этом он, как прежде, продолжит контролировать направления ЖКХ, энергетики, комитет по ценам и тарифам.

    Образование

    Ирина Каклюгина сегодня стала заместителем председателя областного правительства и по совместительству министром социального развития.

    Социальная сфера — одна из самых сложных и требует особого внимания

    Андрей Воробьев.

    При этом министром образования Подмосковья назначили Илью Бронштейна.

    Еще перестановки

    Ирину Фаевскую назначили советником губернатора в ранге министра.

    Елена Ковалева станет руководителем главного управления территориальной политики региона.

    А Мария Нагорная будет работать на должности заместителя председателя правительства Московской области.