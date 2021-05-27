Мособлдума утвердила кадровые изменения в правительстве Подмосковья

Мособлдума согласовала новые кадровые перестановки в правительстве Подмосковья. В понедельник, 24 мая, их представил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, перемены усилят каждое направление.

Теперь перестановки утвердили и депутаты Мособлдумы. Так, ранее председателем правительства региона был губернатор, а теперь стал Ильдар Габдрахманов, который будет совмещать эту должность со статусом первого вице-губернатора.

«Мы делаем некоторые изменения в нашем правительстве. В частности, Ильдар Нуруллович Габдрахманов — первый вице-губернатор — будет совмещать свою должность с должностью председателя правительства», — сказал Воробьев 24 мая.

Медицина

Светлана Стригункова станет отвечать за сферу медицины в статусе заместителя председателя правительства и министра здравоохранения.

«Также, Светлана Анатольевна, в ваши полномочия еще будет передан ЗАГС. Это, что называется, звенья одной цепи. Наша задача — в дальнейшем модернизировать здравоохранение. Встречаясь с людьми на земле, мы видим огромный запрос и на первичный уровень усиления, и на работу стационаров», — подчеркивал ранее губернатор.

ЖКХ

Евгения Хромушина назначили вице-губернатором. При этом он, как прежде, продолжит контролировать направления ЖКХ, энергетики, комитет по ценам и тарифам.

Образование

Ирина Каклюгина сегодня стала заместителем председателя областного правительства и по совместительству министром социального развития.

Социальная сфера — одна из самых сложных и требует особого внимания Андрей Воробьев.

При этом министром образования Подмосковья назначили Илью Бронштейна.

Еще перестановки

Ирину Фаевскую назначили советником губернатора в ранге министра.

Елена Ковалева станет руководителем главного управления территориальной политики региона.

А Мария Нагорная будет работать на должности заместителя председателя правительства Московской области.