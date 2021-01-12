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    12 января 2021, 13:59

    Жителям Подмосковья назвали топ мест для крещенских купаний

    Анастасия Калинина, Анастасия Аброськина

    В Подмосковье появится более 220 мест для купаний на Крещение. Самые посещаемые — в Истре, Сергиевом Посаде, селе Троицкое. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС по региону Сергей Полетыкин.
    Жителям Подмосковья назвали топ мест для крещенских купаний

    «В период с 18 по 19 января планируется оборудовать более 220 мест для купаний. Причем на открытых водоемах 66 и в прудах 75. Остальные — купели в местах проведения мероприятий», — рассказал он.

    Полетыкин уточнил самые популярные места для купаний в Подмосковье. В Сергиевом Посаде — водопад «Гремячий ключ», в Звенигороде — Саввино-Сторожевский монастырь. Также популярностью пользуются купели в Истре, Талеже и селе Троицкое.

    Жителям Подмосковья назвали топ мест для крещенских купаний | Изображение 1

    «У нас в Подмосковье насчитывается 367 храмов, церквей и соборов, на территории которых расположено 79 купелей. Ожидаемое количество людей с учетом предыдущих лет у нас более 200 тысяч. На всех объектах будут организованы дежурства», — рассказал глава МЧС.

    Кроме того, больше всего мест для купаний будет организовано в Солнечногорском округе.

    Жителям Подмосковья назвали топ мест для крещенских купаний | Изображение 2

    «На сегодняшний день мы видим, что наибольшее количество мест для проведения купаний в Солнечногорском округе — 11, Наро-Фоминском и Раменском округах», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

    Врач общей практики терапевт Лариса Алексеева напомнила россиянам, что к крещенским купаниям нужно готовиться заранее. Для начала можно потренироваться в ванной. Также во время процедуры уже в купели стоит надеть шерстяную шапочку, а сверху — резиновую. Так голова будет защищена от мороза.