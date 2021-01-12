Крещенские купания в Подмосковье сделают безопасными и комфортными

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе более 200 мест для купания на Крещение. Он поручил подготовить каждое из них соответствующим образом — организовать не только комфорт и удобство, но и безопасность.

Такое поручение он дал во время селекторного совещания по теме крещенских праздников. Глава региона отметил, что купания традиционно в Московской области имеют большой охват практически в каждом муниципалитете.

Андрей Воробьев подчеркнул, что это — добрая христианская русская традиция, которая проходит во всех регионах. Он отметил, что в Подмосковье должно быть подготовлено соответствующим образом большое количество мест для купаний.

Прежде всего это безопасность, комфорт, удобство. Каждый глава максимально подробно должен вместе с правоохранительным блоком, спасателями отработать все те вопросы, которые необходимы для качественной организации Крещения Андрей Воробьев.

«Понятно, что мы в новых условиях проводим это мероприятия, поэтому такой акцент, такое внимание делаем заранее, за неделю. По всей видимости, будет достаточно прохладно, и мы должны все эти нюансы учесть», — заявил он.

Начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин рассказал, что помимо спасателей и сотрудников МЧС, работают полиция, Росгвардия, Минздрав.

«Мы обратили внимание на очистку дна от посторонних предметов, установку улавливателей по краям купелей под водой, организацию освещения, мест для переодевания, обогрева и раздачи горячего чая», — пояснил он.

Чтобы обеспечить безопасность, во время крещенских купаний задействуют 2172 человека, 307 единиц техники, четыре судна на воздушной подушке и еще 25 плавательных средств. Кроме того, для оперативного мониторинга запланирована работа пяти водолазных групп для оперативного мониторинга. Полетыкин отметил, что они уже начали работать по заявкам в Одинцове, Серпухове, Коломне и Мытищах.

«Безопасность прежде всего. И удобство. Каждый глава должен провести генеральную репетицию для того, чтобы все меры безопасности, комфорта и удобства были на высоком уровне. Я обращаю ваше внимание на мелочи. В том числе на прожекторы и все, что является составляющей успеха», — отметил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что из крещенских купаний не нужно «устраивать какой-то немыслимый маскарад». Не придется нырять в воду в масках и перчатках, однако рекомендации по эпидемической безопасности, как и прежде, должны соблюдаться вдумчиво, грамотно и по месту.

Министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина отметила, что с помощью «Инцидента» проанализировали обращения и комментарии жителей в социальных сетях, которые поступили за январь 2020 года по организации крещенских купаний.

«Всего поступило 867 сообщений, причем большинство из них были с благодарностями за организацию. Негативных сообщений было всего семь. Эти цифры говорят о том, что организация была на хорошем уровне», — отметила она.

Звягина добавила, что уже подготовили список поручений ЦИОГВ и главам.

Источник фото: телеканал «360»

Она подчеркнула, что главное сейчас — создать карту, которую можно будет опубликовать, а также сделать ее электронную рассылку.

«Карта является принципиально важной. Ее надо опубликовать заранее. У нас более 200 мест для купаний на Крещение», — подчеркнул Андрей Воробьев.