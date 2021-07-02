Завод готовых блюд создаст 700 рабочих мест в Серебряных Прудах

Завод готовых блюд, в том числе для здорового питания, откроют в Серебряных Прудах. Первую часть возведут к концу следующего года, а полностью его запустят уже в 2024-м. Работой обеспечат свыше 700 человек.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в запуск вложат порядка 1,6 миллиарда рублей. Завод построит компания «Рузком».

В ассортимент включат готовые завтраки и обеды, блюда для здорового питания, мясные и рыбные изделия, салаты разных кухонь мира.

Строительство первой очереди планируют завершить в четвертом квартале 2022 года Сергей Воскресенский.

На полную мощность предприятие запустят в 2024 году. Когда это произойдет, здесь создадут уже более 700 рабочих мест.

«Производственные мощности нового предприятия позволят выпускать до двух тысяч продуктов в сутки», — сказал Сергей Воскресенский.

По его словам, на заводе будут склады для хранения овощей, охлажденного и замороженного сырья.