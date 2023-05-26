Подмосковье 26 мая 2023, 13:31 Почти 70 нарушителей противопожарного режима выявили в лесах Подмосковья за 5 дней Комитет лесного хозяйства МО

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Особый противопожарный режим ввели в Подмосковье с 18 по 23 мая. Несмотря на ограничения почти 70 человек попытались разжечь костры на природе.

Как рассказали в Комлесхозе, за пять дней сотрудники лесной охраны провели 960 патрулирований и выявили 67 нарушителей. По 42 фактам были составлены протоколы, по 11 — направлены письма в органы федерального и государственного пожарного надзора. Еще по 14 вынесли определения о возбуждении административного дела. По словам заместителя председателя правительства Георгий Филимонов, больше всего нарушителей выявили в Звенигороде, Ногинске, Орехово-Зуеве и Ступине.

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За нарушение правил особого режима в лесах предусмотрен штраф размером от 40 до 50 тысяч рублей для жителей, от 60 до 90 тысяч для должностных и от 60 до миллиона для юридических лиц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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