Более 500 жительниц Пушкино обследовали в передвижном комплексе маммографии. У трех нашли онкологические заболевания

Здесь примут женщин, у которых нет возможности добраться до поликлиник в городе Пушкино и поселке Правдинском, где есть маммографы. Об этом сказала заведующая рентгенологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова Светлана Штаба.

Мы ездим по округу третий месяц. График поездок (а они проходят два раза в неделю) расписан практически до конца года Светлана Штаба.

Женщины, у которых выявили онкологические заболевания, не подозревали о ней. Сейчас они проходят лечение под чутким наблюдением врачей. Благодаря тому, что заболевания диагностировали на начальном этапе, есть вероятность остановить их прогресс.

У большинства пациенток старше 40 лет нашли фиброкистозную мастопатию. Врачи советуют женщинам своевременно вставать на учет к гинекологам.

Не пренебрегайте своим здоровьем, проходите обследования регулярно. Не секрет, что любая болезнь легче поддается лечению, когда она на начальной стадии Светлана Штаба.

Само обследование происходит по записи. Оформить ее можно в лечебном учреждении по месту прикрепления. Взять надо полис и паспорт.

График работы передвижного комплекса доступен на сайте. Уже 13 августа врачи примут женщин в поселке Зверосовхозе, 18-го — в селе Ельдигине, а 20-го — в поселке Зеленоградском.

Стационарные маммографы работают в поликлиниках № 1 и 5.