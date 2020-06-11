Передвижной маммограф привезут в отдаленные деревни и села Пушкинского округа

В Московской областной больнице имени профессора Розанова появился мобильный маммограф. Передвижной диагностический кабинет отправится в отдаленные населенные пункты Пушкинского округа.

Передвижной маммографический кабинет на колесах позволит пройти обследование жительницам отдаленных сел и деревень Пушкинского округа.

«Мы планировали, что это произойдет намного раньше, но жизнь, в частности, сложившаяся эпидемиологическая обстановка, внесла свои коррективы. В первый рейс в фельдшерско-акушерский пункт № 8 (селоТишково) мы смогли отправиться лишь на днях», — отметила заведующая рентгенологическим отделением Светлана Штаба.

Она уточнила, что график поездок уже составили до конца августа. Рейсы будут проводить два раза в неделю. Это позволит пройти диагностику тем жительницам, которым неудобно добираться до поликлиник № 1 в городе Пушкино и № 5 в поселке Правдинский, где есть маммографы.

Мобильный маммограф может работать как от электрической сети, так и от генератора.

«У машины свой автономный источник питания. Свое отопление (помимо двух батарей есть печка), вентиляция, система обеззараживания воздуха, тепловая завеса. Созданы все условия для комфортного приема пациентов в любое время года», — пояснил заместитель главного врача по хозяйственной части Сергей Каликин.

Новый маммограф проводит диагностику с минимальной лучевой нагрузкой, обеспечивает отличное качество рентгеновского изображения молочной железы.

Маммограмы, которые в мобильном кабинете сделает рентген-лаборант, вместе с описанием снимка через несколько дней появятся у лечащего врача.

«Теперь маммографическое обследование смогут беспрепятственно пройти жительницы отдаленных населенных пунктов — если они не могут приехать в поликлинику, то поликлиника приедет к ним», — сказал главный врач больницы Владимир Мануйлов.

Он добавил, что теперь исследование могут пройти женщины фертильного возраста в удаленных населенных пунктах на местах.