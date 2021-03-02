Ветеринары проверят гигиену содержания и кормления овец в Подмосковье

Ветеринарные и профилактические работы начались в хозяйствах Подмосковья, занимающихся разведением овец. Таких в регионе 2,8 тысячи.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, на существующих в регионе фермах содержат уже около 56 тысяч овец.

Более 50 ветеринаров Подмосковья задействовали в профилактических мероприятиях Сергей Воскресенский.

Ветеринары проконтролируют гигиену содержания и кормления овец, а также выполнят профилактику заболеваний животных.

«Овцеводство — это сфера животноводства, которая в последнее время активно развивается в подмосковном сельском хозяйстве. Поголовье необходимо регулярно вакцинировать», — рассказал Воскресенский.

Он добавил, что это служит гарантией благополучия животных и их защиты от инфекционных или паразитарных заболеваний.