Подмосковье 20 марта 2023, 14:15 Андрей Воробьев: 40 тысяч учеников впервые придут в школы Подмосковья 1 сентября

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Около 40 тысяч учеников впервые придут в школы Подмосковья 1 сентября, а еще 20 тысяч ребят начнут посещать детские сады. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил на заседании областного правительства

В школах Подмосковья обучаются уже 1,04 миллиона детей. Эта цифра вырастет с началом нового учебного года.

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«И опять 1 сентября, к счастью, мы ждем прибавление. Это еще 40 тысяч контингента школьников, плюс 20 тысяч у нас традиционно дошкольников», — отметил губернатор.

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Андрей Воробьев напомнил, что этот год президент объявил Годом педагога и наставника. В связи с этим выросло количество мероприятий, посвященных поддержке учителей.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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