Подмосковье 29 мая 2023, 11:01 Еще 8 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье за неделю пресс-служба МинЖил политики МО

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За неделю в Подмосковье поставили на кадастр восемь жилых зданий. Это четыре многоквартирных дома и четыре таунхауса в трех округах.

Как рассказали в Минжилполитики, на кадастровый учет поставили четыре таунхауса в жилом комплексе «Кембридж» в Истре, два дома на 672 квартиры в ЖК «Домодедово Парк», а также дом на 193 квартиры в ЖК «Ильинские Луга» и на 109 квартир в ЖК «Лесобережный» в Красногорске.

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Постановка домов на кадастровый учет дает возможность жителям прикрепиться к поликлинике, записать детей в сады и школы и совершать юридические процедуры.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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