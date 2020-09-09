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    09 сентября 2020, 18:20

    Еще 35 врачам из Подмосковья дали «Социальную ипотеку». Как она работает?

    Анастасия Аброськина, Екатерина Гурова

    Еще 35 врачей из Подмосковья получили сертификаты на покупку жилья по программе «Социальная ипотека». На протяжении четырех лет она помогает привлекать в регион квалифицированных специалистов — учителей, медиков, тренеров, ученых. Власти поддерживают их в приобретении квартиры. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что это «очень важная программа».
    Еще 35 врачам из Подмосковья дали «Социальную ипотеку». Как она работает? | Изображение 1

    Ее запустили в Подмосковье с 2016 года. За это время оформить упрощенный кредит на жилье смогли более 1,6 тысячи человек, подчеркнул Андрей Воробьев.

    В среду, 9 сентября, сертификаты вручили еще 35 врачам. Всего с начала года их передали более чем 80 медицинским работникам: терапевтам, педиатрам, фельдшерам и не только.

    Мы предоставляем возможность улучшить жилищные условия тем, кто лечит, спасает жизни. <…> Нам важно, чтобы медики тоже чувствовали нашу заботу и могли спокойно планировать свое будущее в Подмосковье

    Андрей Воробьев.

    Участники программы оплатят только проценты, в то время как правительство региона погасит тело кредита. И в течение 10 лет специалистам каждый месяц будут выплачивать компенсацию суммы основного долга.

    Еще 35 врачам из Подмосковья дали «Социальную ипотеку». Как она работает? | Изображение 2

    А всего до конца года помощь с ипотекой в Подмосковье получат 130 врачей. Важность программы отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

    Программа уникальна тем, что таких условий, как в Подмосковье, нет ни в одном регионе. Правительство берет на себя обязательство выплачивать всю стоимость квартиры — взнос и тело кредита. Получателям остается платить только проценты. Это большая экономия

    Инна Федотова.

    Она пожелала каждому «найти свой дом или квартиру, где всегда будет тепло». И главное, как отметила Инна Федотова, чтобы это место принесло в семью счастье.

    Еще 35 врачам из Подмосковья дали «Социальную ипотеку». Как она работает? | Изображение 3

    Есть в Подмосковье и другие меры поддержки врачей. Например, программа «Земский доктор» и губернаторская доплата.

    Цель программы «Земский доктор» — помочь врачам, решившим работать в отдаленных местностях Подмосковья. Для участников предусмотрена единовременная денежная выплата. Врачам — по миллиону рублей, а фельдшерам — по 500 тысяч.

    Есть и губернаторская доплата до 32 тысяч рублей. Она касается педиатров, терапевтов и врачей общей практики.

    Новости SMI.FM