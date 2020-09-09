Еще 35 врачам из Подмосковья дали «Социальную ипотеку». Как она работает?

Ее запустили в Подмосковье с 2016 года. За это время оформить упрощенный кредит на жилье смогли более 1,6 тысячи человек, подчеркнул Андрей Воробьев.

В среду, 9 сентября, сертификаты вручили еще 35 врачам. Всего с начала года их передали более чем 80 медицинским работникам: терапевтам, педиатрам, фельдшерам и не только.

Мы предоставляем возможность улучшить жилищные условия тем, кто лечит, спасает жизни. <…> Нам важно, чтобы медики тоже чувствовали нашу заботу и могли спокойно планировать свое будущее в Подмосковье Андрей Воробьев.

Участники программы оплатят только проценты, в то время как правительство региона погасит тело кредита. И в течение 10 лет специалистам каждый месяц будут выплачивать компенсацию суммы основного долга.

А всего до конца года помощь с ипотекой в Подмосковье получат 130 врачей. Важность программы отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Программа уникальна тем, что таких условий, как в Подмосковье, нет ни в одном регионе. Правительство берет на себя обязательство выплачивать всю стоимость квартиры — взнос и тело кредита. Получателям остается платить только проценты. Это большая экономия Инна Федотова.

Она пожелала каждому «найти свой дом или квартиру, где всегда будет тепло». И главное, как отметила Инна Федотова, чтобы это место принесло в семью счастье.

Есть в Подмосковье и другие меры поддержки врачей. Например, программа «Земский доктор» и губернаторская доплата.

Цель программы «Земский доктор» — помочь врачам, решившим работать в отдаленных местностях Подмосковья. Для участников предусмотрена единовременная денежная выплата. Врачам — по миллиону рублей, а фельдшерам — по 500 тысяч.

Есть и губернаторская доплата до 32 тысяч рублей. Она касается педиатров, терапевтов и врачей общей практики.