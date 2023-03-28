Подмосковье 28 марта 2023, 12:51 Еще 22 строительных проекта одобрили в Подмосковье ГК ПИК

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Еще 16 зданий достроили в Подмосковье — они получили разрешение на ввод в эксплуатацию на прошлой неделе. Также в регионе одобрили возведение еще 22 домов.

Как рассказали в Минжилполитики области, за неделю было достроено 16 жилых и 16 нежилых зданий. Среди них — 10 таунхаусов в Истре, пять домов в ЖК «Свистуха» в Химках и дом на 1228 квартир в ЖК «Люберцы Парк». Также в Дубне откроют насосную станцию пожаротушения, в Лобне — кафе, а в Домодедове — проезд через реку Каширку.

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Разрешение на строительство получили два жилых дома в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе, школа и православный центр в Домодедове, два детских сада в Красногорске, овощехранилище в Коломне и другие объекты.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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