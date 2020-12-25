Еще 16 ветеринарных станций Подмосковья капитально отремонтируют в 2021 году

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. По его словам, после ремонта каждая станция станет современной и многофункциональной.

Все ветеринарные лечебницы региона мы планируем оформить в едином стиле. Они будут соответствовать самым современным требованиям Сергей Воскресенский.

Среди первых отремонтируют ветеринарные станции Коломны, Павловского Посада и Звенигорода. На всех площадках региона расширят виды оказываемых услуг и повысят их качество.

«Также будут созданы все необходимые условия для установки современного оборудования, улучшения имиджа учреждений», — отметил Воскресенский.

По его словам, в результате таких работ значительно вырастет конкурентоспособность ветеринарных лечебниц в Московской области.