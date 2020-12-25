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    25 декабря 2020, 16:34

    Еще 16 ветеринарных станций Подмосковья капитально отремонтируют в 2021 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В следующем году капитальный ремонт проведут еще на 16 ветеринарных станциях Подмосковья. В регионе их 94. Некоторые объекты уже ветхие, и их обновляют в первую очередь.
    Еще 16 ветеринарных станций Подмосковья капитально отремонтируют в 2021 году | Изображение 1

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. По его словам, после ремонта каждая станция станет современной и многофункциональной.

    Все ветеринарные лечебницы региона мы планируем оформить в едином стиле. Они будут соответствовать самым современным требованиям

    Сергей Воскресенский.
    Еще 16 ветеринарных станций Подмосковья капитально отремонтируют в 2021 году | Изображение 2

    Среди первых отремонтируют ветеринарные станции Коломны, Павловского Посада и Звенигорода. На всех площадках региона расширят виды оказываемых услуг и повысят их качество.

    «Также будут созданы все необходимые условия для установки современного оборудования, улучшения имиджа учреждений», — отметил Воскресенский.

    Еще 16 ветеринарных станций Подмосковья капитально отремонтируют в 2021 году | Изображение 3

    По его словам, в результате таких работ значительно вырастет конкурентоспособность ветеринарных лечебниц в Московской области.