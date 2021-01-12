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    12 января 2021, 12:28

    Заявки от воспитателей на социальную ипотеку начали принимать в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Подмосковье стартовал прием заявок от воспитателей на участие в программе «Социальная ипотека». Она даст им льготу на покупку жилья. Так правительство региона поддерживает уникальных работников, среди которых и педагоги, врачи, ученые.
    Заявки от воспитателей на социальную ипотеку начали принимать в Подмосковье | Изображение 1

    Стоимость квартиры берет на себя областное правительство, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты. Это отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

    Все желающие воспитатели могут подать документы до 19 февраля включительно

    Ирина Каклюгина.

    А 1 марта документы начнут принимать от педагогов. Позднее, с 12 апреля, — от молодых начинающих учителей.

    Всего в 2021 году сертификат на льготную покупку жилья смогут получить 110 педагогов и воспитателей. Все документы примут дистанционно.

    «Программа работает в регионе уже шестой год. И она пользуется большой популярностью среди педагогов — в этом году мы также ожидаем большое количество желающих принять участие», — подчеркнула Ирина Каклюгина.

    В перечень требований для получения сертификатов включили проживание в Подмосковье, трудовой стаж не менее трех лет для молодых специалистов и свыше пяти лет для учителей. Вместе с тем нужна первая или высшая квалификационная категория или ученая степень.

    Программа «Социальная ипотека» стала работать в Подмосковье по решению губернатора Андрея Воробьева. Уже несколько она привлекает в регион квалифицированных специалистов: врачей, тренеров, ученых, преподавателей и не только.