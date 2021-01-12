Заявки от воспитателей на социальную ипотеку начали принимать в Подмосковье

Стоимость квартиры берет на себя областное правительство, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты. Это отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Все желающие воспитатели могут подать документы до 19 февраля включительно Ирина Каклюгина.

А 1 марта документы начнут принимать от педагогов. Позднее, с 12 апреля, — от молодых начинающих учителей.

Всего в 2021 году сертификат на льготную покупку жилья смогут получить 110 педагогов и воспитателей. Все документы примут дистанционно.

«Программа работает в регионе уже шестой год. И она пользуется большой популярностью среди педагогов — в этом году мы также ожидаем большое количество желающих принять участие», — подчеркнула Ирина Каклюгина.

В перечень требований для получения сертификатов включили проживание в Подмосковье, трудовой стаж не менее трех лет для молодых специалистов и свыше пяти лет для учителей. Вместе с тем нужна первая или высшая квалификационная категория или ученая степень.

Программа «Социальная ипотека» стала работать в Подмосковье по решению губернатора Андрея Воробьева. Уже несколько она привлекает в регион квалифицированных специалистов: врачей, тренеров, ученых, преподавателей и не только.