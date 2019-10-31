10,6 тысячи подмосковных дольщиков получат ключи в 2020 году

Вся Россия борется с недобросовестными застройщиками. И Московская область не стала исключением — в регионе накопилось большое количество обманутых дольщиков. Несмотря на масштабы, проблему решают — ключи получили уже десятки тысяч новоселов. Теперь нужно позаботиться об остальных.

За пять лет Подмосковье заселило буквально целый город — 60 тысяч дольщиков. В этом году регион ставит новые рекорды.

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«У нас выделен целый блок в Министерстве строительного комплекса, который занимается персонально каждым объектом. И я как раз докладывал Владимиру Владимировичу [Путину] о том, что в этом году мы поставим своего рода рекорд — 19 тысяч ключей должны выдать. В следующем план у нас — 10 тысяч. Тоже большой объем, который сегодня достраивается», — рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

По словам губернатора, в следующем году ключи от долгожданных квартир получат 10,6 тысячи дольщиков. 3,5 тысячи — только за первый квартал. Совсем скоро у новоселов будет одна проблема — какой ремонт сделать в той или иной комнате.

Источник фото: телеканал «360»

Среди проблемных объектов жилой комплекс «Новокосино-2». Сейчас там осталось достроить всего два дома и один из них — 13-й корпус — примет своих жителей уже в этом году.

«Действительно, у нас остается в „Новокосино-2“ два корпуса, один из которых, № 13, там найден инвестор, и в этом году этот корпус будет введен в эксплуатацию. Второй корпус, № 16, в котором 1024 дольщика, будет введен в эксплуатацию в следующем году. Его строительство мы будем совместно осуществлять с „Домом.рф“», — сообщила Инна Федотова, министр жилищной политики Московской области.

Подрядчиков для строительства многоквартирных домов привлекает проект «Дом.рф». Финансирование идет по принципу 50/50 — одна часть поступает из фонда защиты прав граждан, другая — из бюджета региона. Социальные объекты строят за счет Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году у региона стояла задача выдать ключи 19 тысячам дольщиков. «Сегодня мы уже почти 13 тысяч вручили. Нам осталось еще немного. Основной ввод в эксплуатацию мы планируем на декабрь, сейчас контролируем в ежедневном режиме все объекты, помогаем собирать документы, помогаем с выдачей технических условий, с продлением разрешения на строительство, с продлением аренды на землю. То есть полностью под контролем этот процесс. Еще шесть тысяч мы должны ввести до 30 декабря этого года», — добавила Инна Федотова.

В этом году сдают жилые комплексы «Планерный», «Квартал Европа», «Белая дача». А чтобы не было путаницы, потенциальных новоселов своевременно информируют о ходе строительства домов.

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«У нас как на мобильном приложении „Новостройки и стройки Подмосковья“, так и на портале долевого строительства вся информация со всеми дорожными картами размещена. Кроме того, в ежедневном режиме мы отвечаем на вопросы, которые нам задают участники долевого строительства, мы их консультируем по юридическим вопросам, поэтому информацию они получают полностью», — уточнила министр.