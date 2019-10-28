Корпус ЖК «Новокосино-2» достроят до конца года. Квартиры получат более 600 дольщиков

Сегодня прошла встреча Владимира Путина и Андрея Воробьева. Губернатор рассказал президенту, как обстоят дела с обманутыми дольщиками жилого комплекса «Новокосино-2» в Реутове. 13-й корпус ЖК обещают достроить уже до конца года.

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Эту новость дольщики «Новокосино-2» ждали почти четыре года — ведь еще в 2015 году 13-й корпус должны были сдать в эксплуатацию. Однако, у застройщика попросту закончились деньги. И в итоге компания «ЭкспертСтрой» прекратило все работы. 673 обладателя квартир в доме в положенные сроки так и не отметили долгожданное новоселье.

Ситуация начала решаться лишь после вмешательства администрации Московской области. 13-й корпус сейчас, что называется, «доводит до ума» новый застройщик. Представители организации намерены получить заключение о соответствии и разрешения на ввод в эксплуатацию в течение ноября. А до конца года объект планируют, наконец, сдать.

Всего в «Новокосино-2» осталось достроить два дома. После того, как эти стройки завершатся, тема обманутых дольщиков в Новокосино будет закрыта.