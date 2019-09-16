  • Стройка в кармане

    Новое приложение позволит узнать все о строительстве в Подмосковье

    16 сентября 2019, 11:20

    Алена Пинаева, Валерия Шафирко

    Мобильное приложение «Подмосковные стройки» запустили на платформе «Добродел». Через него можно следить за всеми строящимися объектами Подмосковья, будь то новостройки, школы или торговые центры. Как работает сервис и кому он пригодится, рассказывает «360».

    Чем полезно

    Новинку разработал Главгосстройнадзор Подмосковья — это ведомство следит за строительством в регионе. Сейчас «Подмосковные стройки» доступны в виде раздела в «Доброделе». Это сервис, в котором можно пожаловаться на вопросы, связанные с ЖКХ, дворами, мусором и неправильной парковкой.

    Новый раздел в «Доброделе» будет полезен как дольщикам, которые смогут следить за достройкой домов, так и потенциальным покупателям жилья в Подмосковье. Стоит скачать «Добродел» представителям бизнеса и будущим работникам строящихся предприятий. Другими словами, следить за тем, что строится на территории области, смогут все жители Подмосковья.

    Стройка в кармане | Изображение 1

    Подробнее

    Если пользователь подпишется на уведомления по конкретному строительству, он будет узнавать, например, о торговых и промышленных объектах, в которых появятся новые рабочие места.

    Помимо этого через «Подмосковные стройки» можно видеть ход строительства и результаты проверок. А интерактивная карта «Светофор» подскажет, на каком этапе сейчас стройка. Зеленый цвет означает, что строительство завершили либо оно идет по графику. Желтый — отставание от двух до шести месяцев. Если сдачу задерживают более чем на полгода, то цвет будет красным. Есть еще синий цвет — он говорит, что объект только запланирован, а возведение еще не началось.

    Стройка в кармане | Изображение 2
    Источник фото: Главгосстройнадзор Московской области

    Функционал нового раздела в «Доброделе» поможет узнать даже о количестве рабочих и техники, а также о том, какие нарушения выявили, как их устранили и какие работы проводят именно сейчас.

    Что еще появится

    Разработчики «Подмосковных строек» планируют добавить еще несколько полезных функций. Например, информацию можно будет узнавать по QR-коду. Сделать это будет очень просто: достаточно найти на щите около строящегося здания специальный код и считать его с помощью приложения. После этого на экране телефона появится вся актуальная информация по данной стройке. Функция будет доступна уже в середине ноября 2019 года.

    Стройка в кармане | Изображение 3
    Источник фото: Главгосстройнадзор Московской области

    В дальнейшем добавится еще несколько типов застроек. Это апартаменты — в октябре и промышленные объекты — в декабре. Также с конца ноября станет возможным сообщить о выявлении незаконного строительства в Подмосковье. А с 25 декабря 2019 года — подать жалобу через «Подмосковные стройки» с предпросмотром объекта.

    Весь функционал полностью заработает до конца года. Сейчас можно скачать «Добродел», в котором работает сервис «Подмосковные стройки». Он доступен в App Store (для iOS) и Play Маркет (для Android).

    Разработчики презентовали сервис главе Подмосковья Андрею Воробьеву 20 августа. К тому моменту оцифровали уже все многоквартирные дома. Теперь каждый, кто имеет договор долевого участия и покупает жилье, сможет узнать, на какой стадии строительства находится его дом. Это особенно актуально для тех, у кого сроки сдачи срывают.

    Стройка в кармане | Изображение 4

    Всегда это вызывало волнение. Потому что ипотека тикает, за аренду жилья молодые семьи, как правило, платят. И часто срывы сдачи объектов вели к разочарованию, к проблемам в семьях

    Андрей Воробьевгубернатор Подмосковья.

    Подробнее

    Но это не единственное полезное приложение в Подмосковье. Служба спасения-112 выпустила в конце мая обновление. Теперь через программу «112 МО» можно узнать время приезда бригады скорой помощи и отследить движение машины онлайн. Кроме того, там можно узнавать все о погоде — от экстренных сообщений до процента влажности.