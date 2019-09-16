Стройка в кармане

Мобильное приложение «Подмосковные стройки» запустили на платформе «Добродел». Через него можно следить за всеми строящимися объектами Подмосковья, будь то новостройки, школы или торговые центры. Как работает сервис и кому он пригодится, рассказывает «360».

Чем полезно

Новинку разработал Главгосстройнадзор Подмосковья — это ведомство следит за строительством в регионе. Сейчас «Подмосковные стройки» доступны в виде раздела в «Доброделе». Это сервис, в котором можно пожаловаться на вопросы, связанные с ЖКХ, дворами, мусором и неправильной парковкой.

Новый раздел в «Доброделе» будет полезен как дольщикам, которые смогут следить за достройкой домов, так и потенциальным покупателям жилья в Подмосковье. Стоит скачать «Добродел» представителям бизнеса и будущим работникам строящихся предприятий. Другими словами, следить за тем, что строится на территории области, смогут все жители Подмосковья.

Если пользователь подпишется на уведомления по конкретному строительству, он будет узнавать, например, о торговых и промышленных объектах, в которых появятся новые рабочие места.

Помимо этого через «Подмосковные стройки» можно видеть ход строительства и результаты проверок. А интерактивная карта «Светофор» подскажет, на каком этапе сейчас стройка. Зеленый цвет означает, что строительство завершили либо оно идет по графику. Желтый — отставание от двух до шести месяцев. Если сдачу задерживают более чем на полгода, то цвет будет красным. Есть еще синий цвет — он говорит, что объект только запланирован, а возведение еще не началось.

Источник фото: Главгосстройнадзор Московской области

Функционал нового раздела в «Доброделе» поможет узнать даже о количестве рабочих и техники, а также о том, какие нарушения выявили, как их устранили и какие работы проводят именно сейчас.

Что еще появится

Разработчики «Подмосковных строек» планируют добавить еще несколько полезных функций. Например, информацию можно будет узнавать по QR-коду. Сделать это будет очень просто: достаточно найти на щите около строящегося здания специальный код и считать его с помощью приложения. После этого на экране телефона появится вся актуальная информация по данной стройке. Функция будет доступна уже в середине ноября 2019 года.

Источник фото: Главгосстройнадзор Московской области

В дальнейшем добавится еще несколько типов застроек. Это апартаменты — в октябре и промышленные объекты — в декабре. Также с конца ноября станет возможным сообщить о выявлении незаконного строительства в Подмосковье. А с 25 декабря 2019 года — подать жалобу через «Подмосковные стройки» с предпросмотром объекта.

Весь функционал полностью заработает до конца года. Сейчас можно скачать «Добродел», в котором работает сервис «Подмосковные стройки». Он доступен в App Store (для iOS) и Play Маркет (для Android).

Разработчики презентовали сервис главе Подмосковья Андрею Воробьеву 20 августа. К тому моменту оцифровали уже все многоквартирные дома. Теперь каждый, кто имеет договор долевого участия и покупает жилье, сможет узнать, на какой стадии строительства находится его дом. Это особенно актуально для тех, у кого сроки сдачи срывают.

Всегда это вызывало волнение. Потому что ипотека тикает, за аренду жилья молодые семьи, как правило, платят. И часто срывы сдачи объектов вели к разочарованию, к проблемам в семьях Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Но это не единственное полезное приложение в Подмосковье. Служба спасения-112 выпустила в конце мая обновление. Теперь через программу «112 МО» можно узнать время приезда бригады скорой помощи и отследить движение машины онлайн. Кроме того, там можно узнавать все о погоде — от экстренных сообщений до процента влажности.