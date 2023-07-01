Москва 01 июля 2023, 12:28 Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать полет МКС в ночь на 2 июля Синоптик Котилевская: в ночь на 2 июля жители Москвы и области увидят МКС Фото: freepik.com

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Полет Международной космической станции (МКС) можно будет заметить в небе над Московским регионом ночью второго июля. Об этом сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать Международную космическую станцию в период с 00:00 до 03:00 часов в ночь на 2 июля», — уточнила она.

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Несколько дней назад представители Музея космонавтики рассказали, что с 1 по 25 июля МКС можно будет увидеть невооруженным глазом в столице и Подмосковье. Сейчас на борту Международной космической станции находится команда российских космонавтов в составе Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева.

Синоптик добавила, что после 12 ночи и до трех утра прогнозируется малооблачная погода, поэтому будет возможность наблюдать за полетом МКС.

Ранее космолет Unity отправили в первый коммерческий полет.