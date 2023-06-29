Мир 29 июня 2023, 19:21 Космолет Unity отправили в первый коммерческий полет Virgin Galactic сообщила о первом коммерческом запуске космолета Unity Vincentiu Solomon / Unsplash

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Днем 29 июня американская Virgin Galactic запустила космолет Unity в первый суборбитальный полет с коммерческим экипажем. Трансляцию провели на сайте компании.

Аппарат подняли в воздух при помощи самолета-носителя Eve. К его днищу прикрепили космолет, старт произошел на взлетно-посадочной полоса космопорта в штате Нью-Мексико. Около 18:30 по московскому времени на высоте 15 километров Unity отделился от самолета, продолжив самостоятельный полет в суборбитальное пространство.

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На большую высоту аппарат поднимет специальный реактивный двигатель. Члены экипажа достигнут около 80 километров, что по классификации ВВС США является нижней границей космоса. В компании рассказали, что на несколько минут пассажиры окажутся в состоянии невесомости, после чего космолет вернется на Землю.

Ранее стало известно, что европейские ученые запланировали отправку космического корабля к Юпитеру. Специалисты решили исследовать поверхность планеты, чтобы обнаружить следы внеземной жизни. По предварительным данным, экспедиция займет около 8,5 года.